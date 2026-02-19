Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал спринта на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прошел в финал спринта на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он занял второе место в своем полуфинальном забеге.

Никита Филиппов

Никита Филиппов

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Никита Филиппов

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Всего в финале примут участие шесть спортсменов. Автоматически продвигаются по два лучших из каждого забега. Еще двое отбираются по времени. Медали в дисциплине, дебютирующей на Олимпийских играх, будут разыграны позже в четверг. Финал стартует в 16:15 (мск).

23-летний Филиппов в январе дважды брал бронзовые награды этапов Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все