Обвиняемым в хищении 400 млн рублей при закупках ИВЛ запросили по восемь лет колонии

В Басманном суде столицы прошли прения сторон на процессе по делу о хищении почти 400 млн руб., совершенном при закупках Минобороны в разгар пандемии аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусной инфекцией. В особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвиняются бывший замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева и известный дизайнер и модельер одежды Ферутдин Закиров.

После полутора лет слушаний прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых, как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, по восемь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Кроме того, гособвинение посчитало необходимым удовлетворить заявленный к подсудимым гражданский иск о возмещении причиненного ущерба в полном объеме. Между тем Ферутдин Закиров, Лариса Леонтьева и их адвокаты настаивают на полном оправдании за отсутствием состава преступления и оставлении без рассмотрения или удовлетворения заявленные потерпевшей стороной финансовые претензии.

Расследование дела начали почти шесть лет назад военные следователи СКР по данным военной контрразведки ФСБ. Весной 2020 года ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» было поручено закупить, помимо другого медоборудования, партию ИВЛ для нужд Главного военно-медицинского управления Минобороны. Использовать их планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентрах. К поставкам привлекли Ларису Леонтьеву, а она, в свою очередь,— известного дизайнера Ферутдина Закирова. Он пообещал, используя свои связи и фирмы, помочь с поставками ИВЛ, в том числе и китайских Yuwell YH-730. В итоге в общей сложности весной 2020 года военное ведомство получило 350 аппаратов, заплатив за них почти 400 млн руб. Однако, как посчитали в ФСБ и СКР, вместо аппаратов ИВЛ заказчик получил приборы для улучшения качества сна пациентов, страдающих синдромом сонного апноэ (нарушение дыхания во время сна), да еще и по завышенной едва ли не в десять раз цене.

Сергей Сергеев