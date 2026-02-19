РЖД выставит на торги объекты в Москве и регионах

РЖД планирует выставить на торги три объекта в Москве и по одному в Краснодаре и Красноярске. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества компании Анастасия Котковская.

Первым лотом станет депо «Лихоборы» в районе Коптево. «Это 42 объекта, и площадь территории, которая к ней прилегает, составляет 9,2 гектара. Часть зданий является объектами культурного наследия. Начальная цена продажи — 3,5 миллиарда рублей», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Второй лот — территория «Красная сосна» на северо-востоке Москвы: 10 объектов на участке 27 га. Площадка использовалась под логистику и склады, возможна жилая, культурная и офисная застройка. Стартовая цена — 2 млрд руб.

Третий московский актив — проект «Угрешская»: четыре объекта на участке 1 га. Площадку рассматривают под офисы и light industrial. Ориентир по цене — около 1 млрд руб. В Краснодаре компания намерена продать пять зданий на территории бывшего грузового двора в центре города за 707 млн руб., в Красноярске — 19 зданий на берегу Енисея за 601 млн руб.

Замглавы РЖД Екатерина Кривошеева сообщила, что на торги также выставят офис Moscow Towers в «Москва-Сити» и Рижский вокзал. По словам госпожи Котковской, стартовая стоимость Рижского вокзала составляет 4 млрд руб.