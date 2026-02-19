Захарова рассказала, что мешает посредничеству США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двойственность позиции США в отношении конфликта на Украине ставит под сомнение искренность их миротворческих намерений.

Дипломат отметила, что американская сторона одновременно продолжает поставлять вооружение Украине и заявляет о своей роли посредника в урегулировании конфликта. По словам госпожи Захаровой, совмещать функции арбитра и спонсора одной из сторон невозможно.

«Если кто-то искренне намерен быть посредником в урегулировании, то следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта»,— сказала Мария Захарова (цитата по сайту МИДа). Она добавила, что только отказ от военной поддержки Украины сможет открыть дорогу для подлинной и результативной дипломатии, к которой стремится российское внешнеполитическое ведомство.

В качестве примера противоречивой позиции США госпожа Захарова привела выступление госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 15–16 февраля. Господин Рубио заявил, что США — единственная в мире нация, которая сумела усадить стороны конфликта за стол переговоров, и одновременно подтвердил, что военные поставки и санкции против России сохранятся.