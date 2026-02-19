Дмитриев опроверг планы России заключить сделку с США в обмен на снятие санкций

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком данные СМИ о том, что Москва предлагала Вашингтону совместные проекты на $12 трлн в обмен на отмену санкций. По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций, США «и так в конечном итоге отменят санкции».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

«Санкции в отношении России обошлись американскому бизнесу более чем в $300 млрд. Отмена санкций в отношении России отвечает интересам США»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. По оценкам Кирилла Дмитриева, портфель потенциальных российско-американских проектов превышает $14 трлн.

Журнал The Economist сообщил, что Совет безопасности России подготовил план сделки с США перед саммитом на Аляске в августе 2025 года. Среди условий — разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активов на $60 млрд без возможности обратного выкупа.