Economist: Россия предложила США «грандиозную сделку» в обмен на снятие санкций

Совет безопасности России подготовил план «величайшей сделки» с США перед саммитом на Аляске в августе 2025 года, пишет The Economist. Согласно документу, ключевым условием сделки была отмена санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны РФ.

Первым блоком предложений был финансовый, уточняет издание. России предлагалось разрешить американским компаниям выкуп переданных ранее местному менеджменту активы объемом около $60 млрд без опции обратного выкупа. Это должно было восстановить доступ США к значительным экономическим ресурсам в России, поясняет The Economist. Вторым важным аспектом стал потенциальный доступ к «кладезю ресурсов» Арктики и Крайнего Севера.

Официально о наличии такого плана ни российская, ни американская стороны не сообщали. При этом в Кремле говорили о готовности к сотрудничеству с компаниями США. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также неоднократно встречался с представителями американской администрации для обсуждения экономического партнерства двух стран.