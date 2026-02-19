Минфин Нижегородской области прогнозирует профицит бюджета с 2031 года

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало проект долгосрочного бюджетного прогноза до 2042 года. Дефицит бюджета сохранится до 2031 года, далее минфин рассчитывает на профицит областной казны, следует из документа.

Дефицит бюджета планируется сократить с 67,5 млрд руб. в 2026 году до 29,7 млрд руб. в 2027 году. В 2030 году дефицит составит 3,3 млрд руб., отмечается в проекте прогноза. Доходы консолидированного бюджета за пять лет увеличатся в 1,3 раза — до 543,9 млрд руб., госдолг увеличится пропорционально, до 260,6 млрд руб., а расходы на его обслуживание вырастут в 2,6 раза и составят 17,9 млрд руб.

Ранее минэкономразвития Нижегородской области представило проект прогноза социально-экономического развития региона до 2042 года, который предполагает рост ВРП в пределах 2,2-2,5% в консервативном сценарии. В 2025 году рост экономики Нижегородской области замедлился до 1,1%.

Владимир Зубарев