Держитесь подольше

Нижегородское минэкономразвития подготовило проект прогноза социально-экономического развития региона до 2042 года, который предполагает ежегодный рост ВРП в пределах 2,2%–2,5% в консервативном сценарии и промышленности — до 2,6% при таргетной инфляции 4%. Проект сверстан с учетом аналогичного прогноза бюджета РФ, который к 2042 году останется дефицитным. Основными критериям сдерживания роста экономики в областном правительстве назвали высокую ключевую ставку ЦБ и инфляцию, сжатие спроса и дефицит кадров, а также СВО, колебание цен на сырье и снижение экспортных доходов. Падать экономика региона начала еще в 2025 году. Правительство готовится оказывать предприятиям «скорую экономическую помощь».

Нижегородские власти обещают предприятиям «скорую экономическую помощь»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект прогноза социально-экономического развития региона до 2042 года. Аналогичный бюджетный прогноз на 16 лет вперед в декабре 2025 года утвердило правительство РФ. Из документа следует, что расходы на госпрограммы в Нижегородской области к 2042 году увеличатся в 1,7 раза — до 606,8 млрд руб. При этом валовой региональный продукт (ВРП) в консервативном сценарии вырастет в 2,7 раза и составит 9,3 трлн руб., в базовом — втрое, до 10,7 млрд руб. Промышленность будет расти в пределах 2,6–2,3% с поэтапным падением в консервативном сценарии и на 3,8–2,8% — в базовом. Строительной отрасли прогнозируют рост на 2–3% ежегодно при таргетной инфляции 4%, а населению — средний доход до 230 тыс. руб. (сейчас — 67,6 тыс. руб.).

Главными критериями сдерживания роста экономики в нижегородском министерстве считают политику ЦБ с дорогими заемными средствами, высокую инфляцию, в том числе промышленную, и, как следствие, сжатие спроса, который повлечет за собой стагнацию в ряде отраслей, а также дефицит кадров и растущую налоговую нагрузку. Среди неэкономических факторов чиновники назвали усиление антироссийских санкций, падение экспортных доходов, колебание цен на сырье и продолжение военной спецоперации на Украине.

Бюджетный прогноз в столь долгой перспективе нижегородские власти пока не представили, однако в федеральном варианте прописано сохранение дефицита бюджета на предстоящие 16 лет с ростом до 8,4% ВВП в консервативном сценарии.

Как писал «Ъ-Приволжье», бюджет региона на 2026–2028 годы предполагает поэтапное сокращение дефицита с 22,3 до 10 млрд руб. (с 6,7% до 2,6% доходов). Расходы областной казны перевели в режим жесткой экономии, на фоне которого власти занялись обелением доходов населения ради НДФЛ, а также начали убеждать крупные компании регистрировать филиалы в Нижегородской области и платить налоги в бюджет.

Сами компании в сегодняшних экономических условиях стали оптимизировать расходы и штат. По данным областного правительства, экономика региона в 2025 году начала падать. Годовые цифры еще не подсчитаны, однако по итогам трех кварталов прошлого года рост ВРП замедлился до 0,3% к девяти месяцам годом ранее.

Промышленность за девять месяцев подросла на 0,1%, ее основной обрабатывающий сектор — на 0,7% благодаря оборонному комплексу, импортозамещению и IT.

Сдерживание инфляции ключевой ставкой ЦБ обрушило спрос на жилье: нижегородский строительный сектор за три квартала просел на четверть.

Оборот розничной торговли вырос на 3,2% против 7,9% в 2024 году. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,9% — 378,9 млрд руб.

«Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и высокая турбулентность в экономике отрицательно сказываются на инвестиционном климате»,— констатировали в правительстве.

Аналитики пока не берутся оценивать реалистичность столь долгой перспективы прогноза. Ранее опрошенные «Ъ-Приволжье» промышленники говорили о начале длительной рецессии в экономике, росте неплатежей контрагентов, цен, затрат и нехватке оборотных средств.

Сейчас власти согласны с аргументами представителей реального сектора и на днях собрали недавно созданный штаб для «оперативного выявления рисков и недопущения кризисных ситуаций» во главе с губернатором Глебом Никитиным. Глава региона подсчитал, что за 10 месяцев 2025 года прибыль крупного и среднего бизнеса сократилась более чем на 25% из-за снижения спроса, роста издержек, недоступных кредитов и укрепления рубля. Объем кредитования юридических лиц и ИП за 11 месяцев упал почти на треть. На будущее губернатор пообещал «скорую экономическую помощь» предприятиям, которые по объективным причинам столкнутся с непреодолимыми сложностями и окажутся на грани закрытия.

Замгубернатора Егор Поляков заявил, что власть видит ухудшение финансовых показателей, но ситуация не критична. Госопдин Поляков полагает, что у бизнеса есть запас прочности для сохранения финансовой устойчивости и способности обслуживать займы.

«В условиях, когда сохраняются высокие процентные ставки по кредитам, а курс доллара тяжело спрогнозировать на длительный период, необходимо проводить профилактику среди предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, чтобы не доводить до критической ситуации, когда компанию тяжело вытащить из банкротного состояния»,— отметил по итогам заседания штаба бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

По его словам, руководители общественных бизнес-объединений будут вести мониторинг предприятий и оперативно выносить на заседания штаба как частные, так и системные вопросы, которые посильно решить органам власти.

Владимир Зубарев