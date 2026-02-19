NYP: актер из «Маски» Питер Грин умер от огнестрельного ранения

Причиной смерти актера Питера Грина, сыгравшего в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», стал несчастный случай, пишет New York Post со ссылкой на данные судмедэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Грин в фильме «Маска»

Фото: Аргус-СВ Питер Грин в фильме «Маска»

Фото: Аргус-СВ

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка уточнило, что актер получил «огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии». При этом экспертиза официально признала его смерть несчастным случаем. Обстоятельства получения ранения не уточняются.

60-летнего господина Грина обнаружили мертвым 12 декабря 2025 года в квартире в Нью-Йорке. В тот же день ему планировали удалить доброкачественную опухоль возле легкого. NYP отмечает, что из-за сложной истории с психическим здоровьем, включая попытку самоубийства в 1996 году и зависимость, появились ошибочные предположения о суициде.

Менеджер актера Грегг Эдвардс общался с ним за два дня до смерти. По словам господина Эдвардса, разговор был обычным: актер нервничал перед операцией, но считал ее не слишком серьезной. На момент смерти Питер Грин работал над несколькими проектами, в том числе над документальным фильмом «From the American People: The Withdrawal of USAID», а также готовился к съемкам триллера «Mascots» с Микки Рурком.

Господин Грин родился в Монклере, штат Нью-Джерси. В 1990-е годы прославился ролями злодеев, включая Зеда в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и Дориана Тайрелла в «Маске» с Джимом Керри. За карьеру снялся почти в 100 проектах, среди которых «Закон неизбежности», «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский», «Тренировочный день».