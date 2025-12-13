Умер актер из «Криминального чтива» и «Маски» Питер Грин

Американский актер Питер Грин найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке в возрасте 60 лет. Об этом сообщил New York Post его менеджер Грее Эдвардс.

Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину смерти установит судебно-медицинский эксперт. «Он был замечательным парнем»,— сказал господин Эдвардс и добавил, что в январе актер должен был приступить к съемкам в триллере «Талисманы» с Микки Рурком.

Тело актера обнаружили вчера днем. Один из соседей рассказал New York Daily News, что Питер Грин «лежал на полу лицом вниз, с травмой лица, повсюду была кровь». По данным газеты, в ближайшее время он должен был сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли в легких.

Питер Грин окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и какое-то время играл в городском театре. Актерскую карьеру начал с эпизодической роли в сериале «Хардболл» (1989-1990) и фильме «Закон неизбежности» (1992). Известность актеру принесли роли в кинолентах «Криминальное чтиво» и «Маска» (оба фильма — 1994). На его счету более 90 проектов, в том числе — «Бриллиантовый полицейский» (1999), «Война миров Х.Г. Уэллса» (2005), «Охотник за головами» (2010), «Город лжи» (2018), «Тесла» (2020), а также сериалы «Жизнь на Марсе» (2008–2009) и «Правосудие» (2010–2015).