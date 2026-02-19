Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФНС доначислила сети Zenden 29 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) после проверок доначислила обувному холдингу Zenden почти 29 млрд руб. взысканий. Об этом основатель сети Андрей Павлов рассказал в интервью Радио РБК.

«У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 млрд руб.»,— рассказал господин Павлов. По его словам, речь идет о доначислениях за три года. Такая сумма накопилась из-за штрафов и пеней за просрочку платежей. Основатель сети уточнил, что компания «возможно, не предоставила какие-то документы», однако Zenden будет доказывать свою невиновность, подавая апелляции.

«Это космическая сумма», — подчеркнул предприниматель.

Андрей Павлов заявил, что не готов признавать «несуществующие ошибки» компании. По его словам, погасить текущую сумму долга невозможно. Господин Павлов отметил, что «все документы, все огрехи в учете» восстановлены, поэтому ФНС может пойти навстречу сети и снизить сумму взысканий.

Новости компаний Все