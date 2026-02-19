ФНС доначислила сети Zenden 29 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) после проверок доначислила обувному холдингу Zenden почти 29 млрд руб. взысканий. Об этом основатель сети Андрей Павлов рассказал в интервью Радио РБК.

«У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 млрд руб.»,— рассказал господин Павлов. По его словам, речь идет о доначислениях за три года. Такая сумма накопилась из-за штрафов и пеней за просрочку платежей. Основатель сети уточнил, что компания «возможно, не предоставила какие-то документы», однако Zenden будет доказывать свою невиновность, подавая апелляции.

«Это космическая сумма», — подчеркнул предприниматель.

Андрей Павлов заявил, что не готов признавать «несуществующие ошибки» компании. По его словам, погасить текущую сумму долга невозможно. Господин Павлов отметил, что «все документы, все огрехи в учете» восстановлены, поэтому ФНС может пойти навстречу сети и снизить сумму взысканий.