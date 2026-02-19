Дания сделала счастье брендом

Весь мир уже привык к мысли, что скандинавы самые довольные своей жизнью. Лидером последнего Индекса счастья стал Копенгаген. Он же в 2025-м был признан лучшим городом для жизни, сменив на этом почетном и ответственном посту Вену. Датчане особо отмечали «приверженность образованию и инновациям», «внимание к исследованиям и разработкам» и «активную и основанную на участии демократию». К слову, в Копенгагене есть даже музей счастья. Почему бы и нет, за 110 датских крон (примерно 1, 3 тыс. руб.) можно изучить географию счастья, исторические предпосылки, нейробиологические факторы. В 2024-м город заманивал к себе релокантов: так называемая «Страховка качества жизни» предполагала, что человек готов попробовать переехать в датскую столицу и ищет там работу. Администрация собирала заявки от энтузиастов по всему миру и обещала доказать, что жизнь в городе просто отличная, а если не сложится, то власти помогут релоканту вернуться домой. Судя по отзывам, участники были, например, из Великобритании и США.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Теперь у Копенгагена новый проект — для выгоревших. Его цель — дать людям представление о возможностях для работников, которые нуждаются в смене образа жизни. Суть в том, что уставшему человеку помогает друг, он становится как бы его рекрутером, и вместе они подбирают работу в Дании. Как минимум два друга получат шанс выиграть поездку в Копенгаген, максимум — один из них поменяет свою жизнь, найдет для себя новое увлечение и, возможно, обретет долгожданную внутреннюю гармонию. На деле, конечно, все не так романтично, ведь любой переезд — это большое испытание и стресс. Но то, как Копенгаген сохраняет свой образ неповторимого, того самого чиллового парня из мемов, не может не восхищать.

Яна Лубнина