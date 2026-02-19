ЦБ: мошенники пытаются красть деньги через банки маркетплейсов

Мошенники ищут новые схемы обмана с использованием банков маркетплейсов. Клиенты таких кредитных организаций находятся в повышенной зоне риска. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«В связи с развитием деятельности маркетплейсов и их банков мошенники ищут новые способы использовать их в своих схемах»,— рассказала госпожа Бакина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по «РИА Новости»).

Алла Бакина добавила, что Банк России прорабатывает риски и потенциальные мошеннические схемы, чтобы пресечь их на начальном этапе. По ее словам, дочерние кредитные организации маркетплейсов понимают ситуацию и открыты к взаимодействию, поэтому над этим вопросом проводится совместная работа.