Эксперт: технологии безопасности на Кубани применяет большая часть промпредприятий

В Краснодарском крае на начало 2026 года производственную деятельность вели более 13,5 тыс. юрлиц. Производством по видам экономической деятельности, курируемых минпромом региона, занималось 138 крупных и средних предприятий. Большая часть этих предприятий применяет технологии безопасности по требованиям Ростехнадзора как обязательные. Об этом со ссылкой на данные ведомства рассказал директор направления «Промышленная безопасность» компании «Ростелеком» Максим Кретинин.

Как отметил эксперт, внедряемые технологии безопасности используются для повышения производительности и дисциплины труда, а также снижения количества инцидентов на производстве.

«Раннее выявление рисков на 30-40% снижает производственный травматизм, уменьшая расходы компаний на компенсации и страхование. Еще один эффект — автоматизация документооборота, освобождающая персонал от рутинных задач»,— комментирует Максим Кретинин.

Как считает представитель«Ростелекома», промышленная безопасность играет ключевую роль в повышении эффективности предприятий, влияя на ключевые показатели как напрямую, так и косвенно.

В начале 2026 года в России вступили в силу изменения в области охраны труда и промышленной безопасности. Так, с 1 января обучение по охране труда и промышленной безопасности должно проходить только через аккредитованные образовательные организации, включенные в реестр Минтруда и Ростехнадзора. Введена обязательная итоговая аттестация в форме онлайн-тестирования с биометрической идентификацией через Госуслуги. Срок действия удостоверений по промышленной безопасности сокращен с 5 до 3 лет.

Сергей Емельянов