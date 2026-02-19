На Олимпиаде в Италии определились полуфиналисты хоккейного турнира: Канада—Финляндия и США—Словакия. В матчах одной четвертой финала обошлось без сенсаций, хотя три встречи из четырех завершились в овертайме. За развитием событий на Играх следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов .

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира чехи и канадцы выдали невероятный матч. Перед стартом казалось, что у Чехии мало шансов, ведь Канада — самая звездная сборная на этой Олимпиаде. Однако в этот раз многое пошло не так. Канадцы постоянно ошибались в передачах, проигрывали вбрасывания и даже порой уступали в силовой борьбе. В середине второго периода чехи вывели из игры одну из главных звезд команды соперника — Сидни Кросби, который получил травму и покинул площадку после серии жестких столкновений. Когда за семь минут до финальной сирены Чехия вышла вперед (3:2), казалось, сенсация все-таки случится. Но нет. За три с половиной минуты до конца третьего периода канадцы сравняли счет, а в овертайме, который сборные проводили в формате три на три, индивидуальное мастерство канадских звезд решило все.

В остальных четвертьфинальных матчах обошлось без сенсаций. Швейцарцы долгое время вели в игре с финнами (2:0), но в итоге также уступили в овертайме (2:3). Американцы в матче со шведами довели дело до овертайма, но все же одержали победу (2:1). 19 февраля на Олимпийских играх в Италии за медали ведут борьбу сразу два представителя нашей страны. 23-летний россиянин Никита Филиппов занял второе место в 1/4 финала спринта в ски-альпинизме и прошел в полуфинал. Финал запланирован на 16:15. И очень хочется верить, что Никита Филиппов до него доберется. Он в данный момент лучший в России в этом виде. Ски-альпинизм или ски-мон дебютирует на Играх, и, возможно, кто-то даже не знает, что это такое. Ответ в названии: сначала спортсмены бегут в гору на лыжах, потом также вверх с лыжами на плече, а затем лыжи пристегивают и спускаются с горы на финиш. Выглядит все очень зрелищно. Что же касается шансов Никиты Филиппова, то нам остается только верить в его настрой.

Никита Филиппов, ски-альпинист: Пока трудно сказать, но шанс на медаль есть в любом случае».

Также реально претендует на медаль в женском одиночном катании российская фигуристка Аделия Петросян. После короткой программы она заняла пятое место и будет выступать в самой последней раскатке среди сильнейших. При чистом прокате она может быть в тройке, если, конечно, арбитры не начнут вести себя неадекватно, как это было с нашим фигуристом Петром Гуменником, которого в итоге, несмотря на сложнейшую программу, даже на показательные выступления не пригласили. Что же касается элементов ультра-си в женской программе Петросян, то все признают, что без них выиграть медаль будет невозможно. Но исполнение сложнейших элементов будет зависеть исключительно от состояния Аделии перед прокатом, рассказал журналистам один из наставников нашей фигуристки Даниил Глейхенгауз: «Желательно сделать два тулупа, но мы все равно будем смотреть от ее состояния. Все зависит от того, как будет получаться элемент. Может пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием».

Если верить олимпийскому расписанию, Аделия Петросян выйдет на лед сразу после полуночи. Это значит, около 01:00 уже будет понятно, сможет россиянка взять медаль или нет. Весь турнир фигуристов, который стартует в 9 вечера, в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стоит сказать, что экспертом на произвольной программе одиночниц будет знаменитая Татьяна Тарасова.

Владимир Осипов