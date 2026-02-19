Население северо-восточной части Краснодара может составить около 220 тысяч человек

Расчетная численность населения северо-восточной части Краснодара может составить около 220 тыс. человек, а общий градостроительный потенциал территории оценивается в 5,5 млн кв. м. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в департаменте по архитектуре и градостроительству края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно концепции развития, подготовленной региональными властями в 2023 году, на территории площадью 1446 га предполагается строительство порядка 950 тыс. кв. м коммерческих площадей, из которых 500 тыс. кв. м придутся на встроенные помещения. В соответствии с действующими нормативами для обслуживания будущей застройки потребуется 39 детских садов на 16 тыс. мест, 22 школы на 27,8 тыс. учащихся и девять поликлиник совокупной мощностью 750 посещений в смену.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время прорабатывается механизм реализации концепции развития этой части города.

Ранее сообщалось, что в 2023 году прогнозная численность населения северо-восточной зоны оценивалась в 270 тыс. человек, а под жилую застройку предполагалось выделить 635 га. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, запуск проекта намечен на 2026 год.

Вячеслав Рыжков