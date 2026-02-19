Министра культуры Башкирии Шафикову отправили в СИЗО по делу о растрате

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 17 апреля) министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Согласно картотеке суда, уголовное дело в отношении нее возбуждено по статьям о растрате (160 УК РФ) и получении взятки (290 УК РФ) в особо крупном размере.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Это связано с «обеспечением безопасности участников процесса». Просьбу поддержали прокурор и адвокат министра.

Амину Шафикову задержали 18 февраля. Подробности дела неизвестны.

Никита Черненко