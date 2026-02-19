РЖД продаст свою часть в небоскребе Moscow Towers на торгах

Площади в башне Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити» в центре столицы будут проданы на торгах, рассказала замглавы ОАО РЖД Екатерина Кривошеева. Пока на портале «Недвижимость РЖД» такое предложение отсутствует.

ОАО РЖД выкупило 350 тыс. кв. м в Moscow Towers в 2024 году. Сделка оценивалась в 160 млрд руб. Там планировалось разместить 18 тыс. работников центрального аппарата, филиалов и дочерних обществ в Москве.

В 2025 году было принято решение о продаже ряда активов, включая площади Moscow Towers в «Москва-Сити» и Федеральную грузовую компанию. Это необходимо для улучшения положения ОАО РЖД. Кроме того, планируется реализовать здание Рижского вокзала на северо-востоке Москвы, начальная стоимость актива оценивается в 4 млрд руб.

Дарья Андрианова