Нижегородские депутаты предлагают внедрить вологодскую модель продажи алкоголя

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий считает, что введенные в регионе ограничения на продажу алкоголя работают не достаточно эффективно. Он намерен обсудить с региональным правительством возможность внедрения вологодского опыта по борьбе с различными алкомаркетами и «наливайками». Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Вологодской области по итогам визита в регион нижегородских депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат нижегородского заксобрания Николай Упирвицкий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат нижегородского заксобрания Николай Упирвицкий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы сталкиваемся с трудностями, так как те предприниматели, которые не хотят честно вести бизнес, находят все новые лазейки в правовом поле. Опыт Вологодской области показывает, что работу можно выстроить системно и эффективно. Особого внимания заслуживают меры поддержки предпринимателей, готовых перепрофилировать свой бизнес»,— цитирует пресс-служба слова господина Упирвицкого.

Во время встречи замгубернатора Вологодской области Сергей Сорокин напомнил, что региональные власти приняли системные и достаточно жесткие решения: «В результате все алкомаркеты на территории региона либо закрылись, либо перепрофилировались под другие форматы торговли. Работа по пресечению деятельности «наливаек», использующих статус предприятий общественного питания, продолжается».

Отметим, что в декабре 2025 года председатель законодательного собрания Евгений Люлин скептически отозвался о действиях вологодских властей. По его данным, после введения жестких ограничений на продажу потребление алкоголя в Вологодской области только выросло. В то же время нижегородские ограничения по продаже алкоголя показали свою эффективность.

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас алкоголь в Нижегородской области можно продавать с 09:00 до 22:00. В 2025 году власти предложили запретить розничную продажу в воскресенье, в субботу разрешить с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. Кроме того, нижегородские депутаты предложили в федеральном законодательстве уточнить понятие «ресторан», «бар» и «кафе» и обязать предпринимателей указывать тип заведения при оформлении лицензии на торговлю алкоголем. Это предлагается сделать для того, чтобы различные магазины и «наливайки» не могли маскироваться под предприятия общепита, чтобы обойти запрет на ночную торговлю алкоголем.

Андрей Репин