Алкоголь отправят за границы

С 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде начнет работать специальная комиссия, которая будет устанавливать границы территорий, где будет запрещена торговля алкоголем. Такие свободные от алкоголя зоны планируется создавать вокруг учреждений образования, медицины и культуры. Введение ограничений будут обсуждать с жителями, но не очно, а через сайт городской администрации. В то же время областные власти пока отказались от введения новых ограничений на торговлю алкоголем. В Нижегородской области продажи этой продукции уже сократились, а вместе с ними и поступления в бюджет от уплаты акцизов.

Нижегородская мэрия хочет убрать винные магазины подальше от школ, больниц и учреждений культуры

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать специальную комиссию, которая будет устанавливать границы территорий, где будет запрещена продажа алкогольной продукции. Запрет коснется не только магазинов, но и предприятий общественного питания. Постановление о создании спецкомиссии, подписанное первым заместителем главы города Денисом Скалкиным, официально опубликовано на сайте нижегородской мэрии. Ограничения будут вводить на территориях, расположенных рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, а также поблизости от учреждений культуры.

Постановление мэрии о создании специальной комиссии вступит в силу с 1 января 2026 года. В ее состав войдут городские и районные чиновники, депутаты гордумы и представители регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Кроме того, в заседаниях комиссии будут участвовать представители НКО, жители и предприниматели, проживающие или работающие на той территории, где планируется ввести ограничения на торговлю алкоголем. Возглавит спецкомиссию директор городского департамента развития предпринимательства Наталья Федичева.

Комиссия будет рассматривать предложения жителей и проекты муниципальных актов о введении ограничений на торговлю алкоголем, а также замечания и предложения к этим документам, поступившие от органов государственной власти.

После обсуждения комиссия будет принимать решение об одобрении проекта муниципального правового акта или об отказе в его одобрении. Каждое конкретное решение городские власти обещают обсуждать с жителями в онлайн-режиме на официальном сайте городской администрации в течение 10 дней.

Пока не ясно, как инициатива мэрии будет соотноситься с решением правительства Нижегородской области не вводить в 2026 году на региональном уровне новых ограничений на продажу спиртного. Как писал «Ъ-Приволжье», это решение в областном правительстве объяснили снижением спроса на алкогольную продукцию и падением поступлений от уплаты акцизов на нее. К ноябрю текущего года регион недополучил по этой статье доходов 1,5 млрд руб. С начала года потребление алкоголя на душу населения в Нижегородской области снизилось на 14%.

В то же время областные власти предлагают федеральным коллегам подумать о введении новых мер для борьбы с нелегальной продажей алкоголя.

Спикер областного заксобрания Евгений Люлин на встрече с журналистами напомнил, что на федеральный уровень от Нижегородской области направлено предложение о том, чтобы конкретизировать в законодательстве понятие ресторанов. Сейчас в Нижегородской области под рестораны маскируются различного рода «разливайки», чтобы избежать запрета на торговлю алкоголем по ночам.

«Наш региональный закон о запрете на ночную торговлю алкоголем в жилых зонах уже привел к тому, что закрылись 70% "разливаек". Кроме того, мы практически избавились от серых схем, по которым продажи полтора десятка лет превышали официальные. Но это очень лакомый бизнес, поэтому борьба с ним не прекратится никогда. Только делать это нужно с умом. Это большая статья доходов в бюджет. Поэтому непозволительно, если вновь появятся серые схемы и народ будут спаивать, да еще и в обход бюджета»,— отметил Евгений Люлин.

Другие нижегородские муниципалитеты также подключились к борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Так, в августе текущего года глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров сообщил, что на его территории начали выявлять нелегальные точки по торговле самогоном. Глава округа пообещал «безжалостно искоренять такие притоны».

Для жителей Городца создали группу «Малюта Скуратов» в социальной сети «ВКонтакте». Любой желающий может написать в эту группу об известных ему фактах нелегальной продажи алкоголя.

В декабре в группе появилась информация о том, что после контрольной закупки сотрудники полиции возбудили административное дело и начали расследование в отношении владельца одного из магазинов в Заволжье из-за нарушений при продаже алкоголя.

Отметим, что в областном заксобрании при обсуждении различных инициатив по ограничениям на продажу алкоголя участники дискуссий неоднократно заявляли, что первыми пострадавшими от новых запретов станут добросовестные предприниматели. По мнению депутатов и экспертов, такие запреты приведут к падению выручки, снижению налоговых сборов в бюджет и росту безработицы в торговле.

Андрей Репин