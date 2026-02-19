В январе 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Чувашии составила 74,8%, а в Татарстане — 77,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В Чувашии и Татарстане зафиксированы низкие доли отказов по автокредитам в январе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии и Татарстане зафиксированы низкие доли отказов по автокредитам в январе

Это одни из наименьших долей отказов среди регионов. По сравнению с январем 2025 года рост доли отказов составил 5 п.п. в Чувашии и 3,8 п.п. в Татарстане.

В целом по России показатель отказов в январе достиг 83,7%, что на 3,8 п.п. выше, чем годом ранее.

Анна Кайдалова