В январе 2026 года банки в Татарстане выдали 5,6 тыс. POS-кредитов на общую сумму 403,97 млн руб. За месяц количество выданных кредитов сократилось на 13%, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ За месяц объем выдачи POS-кредитов в Татарстане снизился на 13%

Средний размер кредита в республике составил 71 тыс. руб., а средний срок — 15 месяцев. За месяц объем кредитов сократился на 14%, а средний чек — на 1%.

По объему выданных POS-кредитов Татарстан занял 7-е место среди регионов. По объему выдач Татарстан уступил Москве (15,6 тыс. кредитов на 1,2 млрд руб.), Московской области (12 тыс. кредитов на 959 млн руб.), Санкт-Петербургу (7,8 тыс. кредитов на 603,3 млн руб.), Краснодарскому краю (7,7 тыс. кредитов на 530,3 млн руб.), Свердловской области (6,3 тыс. кредитов на 422,2 млн руб.) и Башкортостану (6,3 тыс. кредитов на 406,4 млн руб.).

В целом по России в январе было выдано 197,9 тыс. POS-кредитов, что на 15% меньше, чем в декабре 2025 года (231,70 тыс.). Общий объем выдач за январь 2026 года составил 13,78 млрд руб., что на 14% меньше декабрьского показателя (16,08 млрд руб.).

Анна Кайдалова