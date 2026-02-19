Верховный суд разъяснит особенности рассмотрения предвыборных споров

Верховный суд планирует в течение следующего месяца актуализировать правовые позиции по наиболее важным вопросам, возникающим в ходе избирательных кампаний. Это связано с предстоящими в сентябре выборами депутатов Государственной думы, а также масштабными избирательными кампаниями в субъектах и на муниципальном уровне, сообщил председатель суда Игорь Краснов на итоговом совещании судей за 2025 год.

«Судам в рамках компетенции следует обеспечить законность избирательного процесса, в том числе в воссоединенных регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях»,— отметил господин Краснов.

В последний раз пленум Верховного суда разъяснял вопросы, возникающие у судов при рассмотрении дел о защите избирательных прав, в 2023 году.

Анастасия Корня