Дмитрий Медведев посетил завод «Уральские локомотивы»

Председатель «Единой России» (ЕР), заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перед пленарным заседанием первого окружного отчетно-программного форума «Единой России», которое пройдет в Екатеринбурге, посетил завод «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председателю партии представили первые результаты по созданию российского высокоскоростного электропоезда. Его сопровождали секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

«Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 году. Завод специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава. В феврале 2024 года предприятие посетил Владимир Путин, где протестировал поезд «Финист». Оценив продукцию, президент провел совещание, на котором обсудил создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург за 1,7 трлн руб. В апреле РЖД и «Уральские локомотивы» подписали договор на изготовление, сертификацию и поставку двух головных образцов высокоскоростного подвижного состава на ВСМ. Стоимость контракта составила 12 млрд руб. К 2028 году предприятие должно поставить 28 поездов.

В последний раз Дмитрий Медведев посещал Свердловскую область в ноябре 2024 года. В рамках визита он осмотрел цеха Уралвагонзавода (УВЗ) и танковый полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Полина Бабинцева