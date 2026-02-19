Минобрнауки обновит рекомендации для вузов по поддержке студенток с детьми

Минобрнауки до 1 сентября направит в вузы новые рекомендации по созданию «благоприятных условий для женщин, родивших ребенка в период обучения». Это следует из президентского поручения по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

В ведомстве рассказали “Ъ”, что осенью 2025 года уже разработали и утвердили рекомендации для вузов по поддержке студенческих семей. По итогам текущего учебного года практику проанализируют и актуализируют к 1 сентября 2026 года.

По данным Минобрнауки, сейчас в вузах применяют несколько «базовых видов поддержки». Среди них — перевод на бюджет студенток, родивших в период обучения. Также — выплаты в связи с заключением брака и рождением ребенка, выплаты студенческим семьям с детьми, предоставление семейных комнат в общежитии и путевок в санатории. Помимо этого возможен перевод на индивидуальный учебный график.

В 404 вузах (всего в стране их около 1 тыс.) предусмотрено оказание материальной поддержки обучающимся одиноким матерям (отцам): в 2025 году помощь получили более 2,1 тыс. студентов. Еще в вузах функционируют 309 комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей. Однако опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что меры поддержки сильно различаются в зависимости от вуза и региона.

Подробности — в материале «Ъ» «Дети учебе не помеха».