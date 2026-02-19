Дети учебе не помеха

К началу следующего учебного года Минобрнауки, выяснил “Ъ”, собирается обновить рекомендации для вузов о мерах поддержки студентов с детьми. Такое поручение ведомству ранее дал президент России. «Комплексная работа» в этом направлении уже ведется, заявляют в министерстве. По решению вузов и регионов молодым матерям выплачиваются стипендии, их переводят с платных мест на бюджетные, решают вопрос с жильем. Однако, обращают внимание эксперты, объем этой помощи сильно зависит от вуза и региона. Более того, говорят они, пока не вполне понятно, какие именно задачи преследует государство: создавать больше студенческих семей или повышать рождаемость даже за счет одиноких студентов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минобрнауки до 1 сентября разработает и направит в вузы новые рекомендации по созданию «при осуществлении образовательного процесса благоприятных условий для женщин, родивших ребенка в период обучения». Это следует из президентского поручения по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. В ответ на запрос “Ъ” в ведомстве сообщили, что осенью 2025 года министерство уже разработало и утвердило рекомендации для вузов по поддержке студенческих семей. По итогам текущего учебного года практику применения документа проанализируют и актуализируют к 1 сентября 2026 года.

Сейчас, по данным Минобрнауки, в российских вузах обучаются более 28,4 тыс. студенческих семейных пар, более 21 тыс. матерей и 600 отцов с детьми (в возрасте до 35 лет, воспитывающих детей вне брака). Всего в российских университетах более 53,1 тыс. женщин с несовершеннолетними детьми. Из них более 16,1 тыс. (31,4%) — на очной форме.

«Меры, предусмотренные поручением президента, во многом уже стали частью комплексной работы по поддержке студенческих семей, реализуемой министерством»,— рассказали “Ъ” в Минобрнауки. Сейчас в вузах применяется несколько «базовых видов поддержки», сообщили там. Среди них — перевод на бюджет студенток, родивших в период обучения, выплаты в связи с заключением брака и рождением ребенка и студенческим семьям с детьми, предоставление семейных комнат в общежитии вуза и путевок в санатории и дома отдыха и перевод на индивидуальный учебный график. В 404 вузах (всего в стране их около 1 тыс.) предусмотрено оказание материальной поддержки обучающимся одиноким матерям (отцам) — по итогам 2025 года их получили более 2,1 тыс. студентов. Еще в вузах функционируют 309 комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей.

Опрошенные “Ъ” эксперты обращают внимание на то, что предоставленные государством меры поддержки студенческих семей сильно различаются в зависимости от вуза и субъекта федерации.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина подтвердила “Ъ”, что в регионах сейчас активно наращиваются меры поддержки, но в 18% субъектов их нет вообще либо они «несущественные». «При этом где-то, например в Ивановской области, поддержка, наоборот, особенно ощутима: студенческим семьям выплачивают по 1 млн руб.,— отмечает эксперт.— Понятно, что это завязано на региональном бюджете и возможностях. Но нужно их анализировать, выбирать лучшие подходы, совмещать их с работой вузов и думать, как распространять это на всю страну».

Отдельное внимание, полагает Мария Филина, нужно обратить на поддержку студентов-платников. «Сейчас многие выплаты или возможность перейти на индивидуальный учебный график есть только у тех, кто учиться на бюджете,— говорит она.— Но при рождении детей поддержка нужна студентам всех форм обучения». Помимо материальной поддержки эксперт предлагает больше внимания уделять созданию «просемейной среды» в университетах, чтобы «было модным создавать семьи еще во время учебы и сохранять их на всю жизнь».

У вузов сегодня разная потребность в поддержке студентов с детьми, отмечает старший научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета социолог Иван Павлюткин. «Все ведущие вузы, как правило, нацелены на науку и образование — они отбирают студентов с такими установками. Студенческие браки там заключаются в принципе реже,— уверен эксперт.— Но есть ряд университетов, где студенческих браков больше. Все они нуждаются в разных подходах и мерах поддержки и в разных ее объемах».

При разработке дальнейших планов поддержки семей государство должно четко понимать, каких результатов хочет добиться, подчеркивает эксперт, обращая внимание на то, что процесс создания семей слабо зависит от действий университета.

«Это происходит в зависимости от установок и приоритетов, сформировавшихся, как правило, в родительских семьях, еще до поступления. Менять эти установки не так уже просто»,— поясняет Иван Павлюткин. По этой причине в первую очередь от вузов ждут именно внятных мер поддержки при решении жилищного вопроса или прямой финансовой помощи, полагает эксперт. Работа над тем, чтобы молодые семьи не распадались и сохраняли брак, может вестись и в вузах, однако у государства пока нет четкого представления, кто это и как сможет это делать, считает господин Павлюткин.

Эксперт также обращает внимание на то, что при разработке дальнейших планов поддержки семей необходимо понимать, какие результаты нужны государству: чтобы было больше именно полных студенческих семей (и молодых браков) или важнее добиться увеличения рождаемости среди студентов (даже если они будут одинокими родителями с детьми). До сих пор ясного ответа на этот вопрос нет, отмечает Иван Павлюткин.

