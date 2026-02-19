Ски-альпинист Никита Филиппов вышел в полуфинал спринта на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прошел в полуфинальную стадию спринта на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он занял второе место в своем квалификационном забеге.

Фото: Christian Hartmann / Reuters Никита Филиппов

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Всего в виде, дебютирующем в олимпийской программе, по итогам квалификации в полуфинал выходят девять спортсменов. Путевки получают попавшие в топ-3 в своих забегах, остальные трое отбираются по времени.

Медали в дисциплине будут разыграны в четверг. Начало полуфинального забега запланировано на 15:25 (мск). Финал стартует в 16:15.

23-летний Филиппов в январе дважды брал бронзовые награды этапов Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке.

