МВД сочло «верхушкой айсберга» 8 млрд рублей ущерба от преступлений в ОПК

Правоохранители зафиксировали почти 1 тыс. преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за 2025 год. Ущерб по таким делам превысил 8 млрд руб., сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Министр отметил, что речь идет о доказанном ущербе и это «верхушка айсберга». В частности, он рассказал о пресечении работы преступной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках вещевой продукции в Минобороны по завышенным ценам.

Глава ведомства также рассказал, что за прошлый год правоохранители зафиксировали более 82 тыс. преступлений экономической направленности. По ним удалось возместить ущерб на сумму более 320 млрд руб. «Проводятся мероприятия по защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, повышение обороноспособности страны»,— добавил Владимир Колокольцев (цитата по «Интерфаксу»).

Никита Черненко