ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции для Минобороны

В России за прошлый год выявили почти 1 тыс. преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб превысил 8 млрд руб., заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Глава ведомства рассказал в том числе о пресечении деятельности организованной преступной группы (ОПГ), поставлявшей Минобороны вещевую продукцию по завышенным ценам.

«Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках в Министерство обороны»,— заявил господин Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (цитата по ТАСС).

Сколько человек входило в ОПГ и когда они были задержаны, министр не уточнил.

О крупных коррупционных скандалах в Минобороны — в материале «Ъ».