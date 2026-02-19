Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о переговорах в Женеве, Олимпиаде и отношениях с Ираном

Песков: Москва не будет вдаваться в подробности переговоров по Украине

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде и отношения РФ с Ираном. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об Олимпиаде и Паралимпиаде

  • Олимпиада и Паралимпиада — это спортивные состязания, а не политические гонки.
  • Все спортсмены должны свободно выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.
  • Спорт должен быть свободным от политики, но заявления Киева против паралимпийцев из РФ говорят об обратном.
  • РФ категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.

О переговорах в Женеве

  • Переговоры по Украине сейчас на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет.
  • Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал Мединский.
  • Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика.
  • Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча Мединского с представителями украинской делегации была одним из них.

Об Иране

  • Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете.
  • РФ призывает Иран и все стороны к сдержанности на Ближнем Востоке и использованию дипломатии для урегулирования.
  • Россия продолжает развивать отношения с Ираном.
  • Российско-иранские учения военно-морских сил являются плановыми.

О планах Путина

  • Путин примет участие в ежегодном совещании судей по итогам работы за 2025 год

Об отношениях с США

  • Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Об отношениях с Мадагаскаром

  • Встреча Путина и лидера Мадагаскара пройдет в формате официального завтрака.

