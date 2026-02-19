Песков о переговорах в Женеве, Олимпиаде и отношениях с Ираном

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде и отношения РФ с Ираном. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Об Олимпиаде и Паралимпиаде

Олимпиада и Паралимпиада — это спортивные состязания, а не политические гонки.

Все спортсмены должны свободно выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.

Спорт должен быть свободным от политики, но заявления Киева против паралимпийцев из РФ говорят об обратном.

РФ категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.

О переговорах в Женеве

Переговоры по Украине сейчас на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет.

Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал Мединский.

Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика.

Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча Мединского с представителями украинской делегации была одним из них.

Об Иране

Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете.

РФ призывает Иран и все стороны к сдержанности на Ближнем Востоке и использованию дипломатии для урегулирования.

Россия продолжает развивать отношения с Ираном.

Российско-иранские учения военно-морских сил являются плановыми.

О планах Путина

Путин примет участие в ежегодном совещании судей по итогам работы за 2025 год

Об отношениях с США

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Об отношениях с Мадагаскаром