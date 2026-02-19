Песков о переговорах в Женеве, Олимпиаде и отношениях с Ираном
Песков: Москва не будет вдаваться в подробности переговоров по Украине
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Пресс-секретарь президента России прокомментировал переговоры в Женеве, участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде и отношения РФ с Ираном. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Олимпиаде и Паралимпиаде
- Олимпиада и Паралимпиада — это спортивные состязания, а не политические гонки.
- Все спортсмены должны свободно выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран.
- Спорт должен быть свободным от политики, но заявления Киева против паралимпийцев из РФ говорят об обратном.
- РФ категорически не согласна с позицией Киева о том, что российские паралимпийцы являются пропагандистами войны.
О переговорах в Женеве
- Переговоры по Украине сейчас на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет.
- Кремлю в настоящий момент нечего добавить к той характеристике раунда переговоров в Женеве, которую по итогам дал Мединский.
- Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика.
- Переговоры в Женеве проводились в разных форматах, встреча Мединского с представителями украинской делегации была одним из них.
Об Иране
- Москва рассчитывает, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатические средства будут в приоритете.
- РФ призывает Иран и все стороны к сдержанности на Ближнем Востоке и использованию дипломатии для урегулирования.
- Россия продолжает развивать отношения с Ираном.
- Российско-иранские учения военно-морских сил являются плановыми.
О планах Путина
- Путин примет участие в ежегодном совещании судей по итогам работы за 2025 год
Об отношениях с США
- Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.
Об отношениях с Мадагаскаром
- Встреча Путина и лидера Мадагаскара пройдет в формате официального завтрака.