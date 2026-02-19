В Госдуме поддержали идею об увеличении лимита по числу карт в одном банке до 10

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной увеличить число карт, которые можно оформить в одном банке, с пяти до десяти. Об этом парламентарий рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Поддерживаем, потому что многие со своими семьями обслуживаются в одном банке и может получиться, что мы специально их как бы выгоняем в другой банк»,— пояснил господин Аксаков (цитата по ТАСС). Депутат добавил, что законопроект внесен, а поправку во втором чтении уже готовы одобрить.

Накануне Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «под воздействием дискуссий» может рассмотреть вариант увеличения лимита до десяти карт. По ее словам, важно, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение. Мера стала частью обсуждения борьбы с дропперами в России.