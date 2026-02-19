Песков: Кремль назовет место нового раунда переговоров по Украине позже

Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем»,— заявил представитель Кремля журналистам.

17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд консультаций России, США и Украины. В ближайшее время состоится следующая встреча, рассказали стороны по итогам обсуждений.

Лусине Баласян