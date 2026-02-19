Замедление подало сигнал

Темпы роста цен замедляются, но всего на одну сотую по сравнению с прошлой неделей. По последним данным Росстата, с 10 по 16 февраля цены выросли на 0,12% . В феврале показатель оказался на уровне 0,3%. А в пересчете на год — меньше 2%. Дефляция наблюдается в ценах на молоко, курятину, в сегменте бытовой техники и электроники. Среди услуг значительно выросли цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты — на 8,6%. Из плодоовощных больше всего подорожала морковь, а картофель и огурцы прибавили только 1%.

И все же это первый позитивный сигнал, о котором говорил Центробанк неделю назад, отмечает лавный экономист Райффайзен-банка Станислав Мурашов: «Месячная цифра по инфляции оказалась существенно ниже недельных оценок, это и сказалось на позитивном настрое рынка. Видны хорошие перспективы по дальнейшему смягчению монетарной политики. Прогноз по уровню инфляции в 4,5-5,5% на конец года остается актуальным. То есть цены будут расти медленнее, чем в 2025-м.

Что нужно понимать об инфляции? Она сейчас идет гораздо лучше, чем все могли предположить, учитывая большой набор негативных факторов, в частности, повышение НДС, утильсбора, акцизов и тарифов ЖКХ. Все это дало эффект, но итоговый рост цен оказался очень сдержанным, несмотря на негативный фон. И это большой плюс, который позволил ЦБ впервые за долгое время смягчить сигнал. И в будущем регулятор будет рассматриваться только смягчение политики. Для снижения на 50 базисных пунктов достаточно, чтобы ничего плохого не случилось. Активному снижению ключевой ставки необходима ускоренная дезинфляция или падение инфляционных ожиданий. В это верится с трудом, но 50 базисных пунктов — вполне».

На прошлой неделе Центробанк снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% процентов. На пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас у ЦБ «больше уверенности в том, что на ближайших заседаниях можно будет продолжить снижение ставки». На этом фоне крупнейшие банки стали опускать доходности по вкладам. По данным «Финуслуг», средняя ставка по трехмесячному депозиту сократилась до 14,5%. По полугодовому — до 14%. А вклад сроком на год принесет чуть меньше 13%.

Теперь привлекательность приобретают ОФЗ, но их рискованность растет, считает гендиректор инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Актуальность депозитов — это произвольная от восприятия инфляции. Если рост цен обосновывается как 6%, а депозит, например, 14%, как сейчас, то деньги будут находиться на счетах. Когда инфляция останется на этом же уровне, а процент по вкладам снизится до 10%, то на самом деле ничего принципиально не изменится. Сейчас оттока с депозитов нет, несмотря на то, что их доходности существенно снизились. Год назад было 23%, сейчас — 14%.

Но депозитная масса не уменьшается и долго еще не будет, если инфляция останется на таком же уровне. Все изменится, если ЦБ в какой-то момент не уйдет от роста цен.

При этом мы видим и рост доходности облигационного рынка. После того, как летом ЦБ начал снижать ключевую ставку, доходности ОФЗ снижались достаточно интенсивно. Затем тенденция развернулась. Я работал в подоходном облигационном сегменте, это кредитные рейтинги не выше BBB, там доходности под 30%.

Почему? Потому что очень много дефолта. Это показатель того, что во всей экономике резко снизилась эффективность. Бизнес долгое время работал на процентные расходы, это резкое не изменится. Прибыли будут низкими, как и эффективность. Облигационный рынок останется доходным, а рынок акций вне зависимости от сниженной ключевой ставки особо расти не будет».

Свежие цифры по темпам роста цен прокомментировал сам ЦБ. Как отмечает регулятор, признаков новой волны инфляции на горизонте не видно. По прогнозу, годовые темпы роста цен с январских 6% снизится до 4,5–5,5% уже в этом году, а в 2027 будет находиться вблизи целевых 4%.

Анжела Гаплевская