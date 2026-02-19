Песков отказался комментировать итоги переговоров в Женеве

Кремлю нечего добавить к оценке переговоров России, Украины и США, которую уже дал глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Переговоры продолжались в Женеве два дня — 17 и 18 февраля. Представители трех стран обсуждали территориальные, энергетические и гуманитарные вопросы, а также аспекты безопасности. Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжелыми, но деловыми». Украинская делегация также заявила, что обсуждения были напряженными, но стороны достигли продвижения.

Лусине Баласян