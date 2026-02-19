Пропавшую на Валааме туристку нашли мертвой

Пропавшая на Валааме туристка из Екатеринбурга обнаружена мертвой, сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Карелии. Поиски женщины продолжались с начала февраля.

Речь идет о 36-летней Наталье Простаковой. Ее местонахождение было неизвестно со 2 февраля. Женщина ушла в неизвестном направлении после вечерней службы. Суммарно волонтеры прошли около 470 км во время ее поисков.

На острове в Карелии расположен Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь конца XI века. Это популярное место для паломнического туризма среди россиян.