Более десяти авто столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье из-за снегопада

Утром 19 февраля на 85-м км трассы М-4 «Дон» в Подмосковье произошло сразу пять аварий с участием 12 автомобилей. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Поводом для ДТП стали сложные погодные условия. Судя по опубликованным МВД фото, на трассе расчищены лишь некоторые участки, разделений между полосами почти не видно, так что при движении ориентироваться можно только по колее от колес.

В ведомстве уточнили, что столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовали учитывать ситуацию на дороге и выбирать пути объезда. Альтернативой движению на авто в МВД назвали общественный транспорт.