Бастрыкину доложат о расследовании обрушения крыши склада в Зеленодольске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах дела и обстоятельствах травмирования жительницы Зеленодольска при обрушении части кровли склада «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что 18 февраля в 10:30 в одном из корпусов распределительного центра компании «Магнит» произошло частичное обрушение кровли. В результате чего пострадала женщина.

По предварительной оценке, повреждено до 10% площади крыши и несколько складских камер.

Анна Кайдалова