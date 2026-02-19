Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах дела и обстоятельствах травмирования жительницы Зеленодольска при обрушении части кровли склада «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании обрушения крыши склада в Зеленодольске

Ранее сообщалось, что 18 февраля в 10:30 в одном из корпусов распределительного центра компании «Магнит» произошло частичное обрушение кровли. В результате чего пострадала женщина.

По предварительной оценке, повреждено до 10% площади крыши и несколько складских камер.

Анна Кайдалова