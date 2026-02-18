Жительница Зеленодольска пострадала при обрушении части крыши

В Зеленодольске в 10:30 в одном из корпусов распределительного центра компании «Магнит» обрушилась часть кровли, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пострадавшую доставили в Центральную районную больницу.

Площадь обвалившегося участка составила 100 кв. м. На месте проводится разбор завалов. Там находятся мэр города, прокурор и представители экстренных служб.

По сообщению ГУ МЧС по республике, к складу направили 82 человека и 27 единиц техники пожарно-спасательного подразделения.

Как сообщает прокуратура Татарстана, предварительно причиной происшествия стало скопление снега. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Кайдалова