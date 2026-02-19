Зарубежные СМИ: Почему США стягивают войска на Ближний Восток?

Новая война может начаться послезавтра. США готовятся нанести удар по Ирану и могут сделать это уже 21 февраля, пишет CBS News. Соединенные Штаты стянули на Ближний Восток мощную авиационную группировку, крупнейшую со времен вторжения в Ирак. Подготовка к операции почти завершена, но Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о старте. Тегеран тоже готовится к атаке американцев. Ситуацию в регионе обсуждают в мировых СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

За последние недели США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей и две авианосные ударные группы с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками. Это самая мощная мобилизация Соединенных Штатов с 2003 года, когда Вашингтон вторгся в Ирак, отмечает The Wall Street Journal. По оценке американских чиновников, с таким арсеналом Вашингтон сможет вести довольно продолжительную кампанию с воздуха, даже если операция против Ирана растянется на несколько недель. Дональду Трампу, по данным газеты, представили несколько вариантов наступления — от ликвидации политического и военного руководства Ирана до точечных ударов по отдельным объектам, связанным с ядерной и ракетной программами Тегерана.

The New York Times публикует карту дислокации американских сил в регионе. Центральным узлом стала авиабаза на востоке Иордании. С середины января туда прибывали ударные самолеты. Теперь их общая численность составляет 30 единиц. Военнослужащих в регионе — больше 30 тыс. Все готово к нанесению ударов уже в ближайшие выходные. Пентагон ждет лишь приказа Трампа. Но в отличие от июня 2025-го, когда Соединенные Штаты присоединились к Израилю, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана, сейчас цели Белого дома менее ясны, отмечает издание.

Тегеран тоже готовится к атаке американцев, пишет Reuters. Спутниковые снимки показывают, что Иран недавно построил бетонный щит на военном полигоне и засыпал его землей. Входы в туннели на ядерном объекте замурованы. Также есть данные о строительстве сооружения, которое напоминает длинную цилиндрическую камеру. Возможно это контейнер для хранения взрывчатых веществ, не исключено, что объект используется для разработки ядерного оружия, публикует агентство предположения аналитиков.

Белый дом сообщил, что существует множество аргументов в пользу удара по Ирану, но дипломатия для Трампа предпочтительнее. Сейчас в Вашингтоне ведутся непрерывные динамичные переговоры, взвешиваются риски эскалации, политические и военные последствия, сообщает CBS News. Последний раунд консультаций США и Ирана состоялся во вторник в Женеве. Вашингтон установил для Тегерана красные линии. Прежде всего, Исламская Республика не должна разрабатывать ядерное оружие.

Соединенные Штаты, по сути, выдвинули ультиматум: либо демонтаж ядерной программы, либо Иран столкнется с «другими вариантами», отмечает Fox News.