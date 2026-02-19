СКР просит арестовать министра культуры Башкирии

СКР направил в Басманный суд Москвы ходатайство, в котором просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову, сообщает ТАСС.

По данным агентства, она обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Амина Шафикова была задержана утром 18 февраля в Уфе, а затем доставлена в Москву. Расследование уголовного дела находится в компетенции ГСУ СКР. Официальных комментариев ведомство пока не давало.

Олег Вахитов