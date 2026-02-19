Изменение климата, которое уже привело к росту среднемировой температуры, может приводить не только к экстремальной жаре и лесным пожарам, но и к более обильным осадкам. Американские, европейские и азиатские ученые и СМИ спорят о том, насколько продолжительным может быть такой эффект и чем он вызван.

FinancialContent (Сан-Карлос/Калифорния, США) Глобальное потепление наносит двойной удар: летняя жара и зимние снегопады Последствия глобального потепления гораздо сложнее, чем мы себе представляем. Когда люди обсуждают изменение климата, они часто сосредотачиваются на экстремальной летней жаре, таянии ледников и повышении уровня моря. Но они упускают из виду, казалось бы, парадоксальное явление: по мере дальнейшего потепления климата количество зимних снегопадов в некоторых регионах не уменьшается, а увеличивается, что приводит к беспрецедентным снежным бурям. Недавние исследования Университета Хоккайдо в Японии подтверждают, что за парадоксом «потепление, но обильные снегопады» стоит стройная научная логика. С 21 по 23 января 2025 года в регионах Тохоку и Хокурику в Японии наблюдались экстремальные снегопады, в нескольких пунктах наблюдения было зафиксировано более 100 см снега. Префектуры Исикава, Сига и Фукуи последовательно выпустили «Информацию о значительных снегопадах». В 2024 году исследовательская группа под руководством Томонори Сато, доцента Института наук о Земле и окружающей среде Университета Хоккайдо, использовала метод «анализа причин экстремальных погодных явлений», чтобы подтвердить, что количество обильных снегопадов на Хоккайдо в 2021 году увеличилось на 10–20% из-за глобального потепления.

MDR (Лейпциг, Германия) Почему холод держится так долго? Изменение климата влияет на продолжительность погодных условий Уже несколько недель стоят сильные холода — особенно на севере (Германии.— “Ъ”). Но почему на юге по-прежнему мягкая погода? Сколь бы удивительной ни была такая раздвоенная зима, в условиях изменения климата такие погодные явления становятся более частыми. Изменение климата может даже вести к более частым случаям холодов в средних широтах. Устойчивый ледяной холод на северо-востоке (Германии.— “Ъ”) и сравнительно мягкая погода на юго-западе: в условиях изменения климата длительные периоды таких погодных условий становятся все более частыми. Погода как бы зависает на одном уровне — и над одним местом проливается весь дождь или устанавливается жара. Если проследить (как говорят эксперты.— “Ъ”) это дальше: когда дожди и жара длятся дольше в конкретном регионе, то возрастает и вероятность того, что эти явления будут становиться все более и более экстремальными — за счет механизмов обратной связи.

SRF (Цюрих, Швейцария) Нынешняя ситуация с лавинами связана с изменением климата? В некоторых районах за несколько дней выпало более 200 см снега и сейчас очень высока опасность лавин. Нынешняя ситуация в Швейцарии экстремальна и в то же время нетипична для зимы в условиях изменения климата. Эвакуации, отключения электричества, сошедший с рельсов поезд. Перекрытые дороги и отсутствие доступа в (некоторые.— “Ъ”) долины — такие ситуации случаются редко. Людям легко подумать: «Такие сильные осадки, наверное, тут играет роль изменение климата». Станут ли подобные сценарии более частыми в будущем? В зависимости от региона такие ситуации происходят каждые 5–15 лет. Так что никакой закономерности нет — и никакой тенденции в отношении их частоты не наблюдается. Ситуация не связана с изменением климата как таковым. Напротив (как говорят эксперты.— “Ъ”), эта зима на самом деле весьма нетипична для зимы в условиях изменений климата. Изменение климата делает зимы более теплыми и влажными. Но если летом наблюдается явное увеличение количества сильных осадков, то зимой это не так.

Yeni Safak (Стамбул, Турция) Изменение климата испытывает пределы возможностей адаптации человека, указывает исследование Исследование World Weather Attribution (WWA) напрямую связывает повышение глобальных температур с более частыми и сильными волнами жары, штормами и другими стихийными бедствиями. В докладе отмечается, что с момента подписания Парижского соглашения средняя глобальная температура повысилась примерно на 0,3°С. Это, казалось бы, небольшое увеличение привело к тому, что в среднем по всему миру выросло количество дней с экстремальной жарой на 11 в год. Эксперты подчеркивают, что кардинальное сокращение выбросов ископаемого топлива остается первостепенной задачей для предотвращения наихудших последствий. Результаты подчеркивают широту экологических проблем, с которыми сталкиваются и такие страны, как Турция, которая борется со своей растущей климатической уязвимостью.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик