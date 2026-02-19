В Карелии двух пострадавших из-за вылета авто на тротуар пешеходов выписали из больницы

В Петрозаводске выписали из больницы двух пешеходов, пострадавших накануне из-за вылетевшей на тротуар машины. Третью вероятно отпустят 19 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Республики Карелия.

Днем 18 февраля на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись автомобили марок Skoda и Mazda. Последнюю отбросило на тротуар. В результате медицинская помощь потребовалась пассажирке Skoda и трем женщинам-пешеходам.

Артемий Чулков