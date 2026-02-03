Долги тянет к земле

У застройщика Seven Suns Development, владельцев которого обвиняют в хищениях средств дольщиков и отмывании денег, новые проблемы. Налоговые службы намерены обанкротить еще одну структуру группы, на балансе которой находится 3,2 га на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье оценочной стоимостью 2–2,5 млрд руб.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №22 по Подмосковью 29 января подала иск в Арбитражный суд области с требованием обанкротить ООО «Штандарт», обнаружил “Ъ” в картотеке таких дел. ООО «Штандарт» принадлежит Seven Suns Development Алексея Рыжкова и владеет 3,2 га на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье рядом с МКАД. Сумма требований налоговых органов не указана. В Seven Suns Development и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

Seven Suns Development строит жилье в Санкт-Петербурге, Вологде, Москве и Подмосковье. Общий портфель реализованных проектов компании, по собственным данным, составляет более 1 млн кв. м. Объем текущего строительства — 394 тыс. кв. м, по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ».

Проблемы у застройщика начались несколько лет назад. В декабре 2023 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ в отношении неустановленных лиц (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований о законодательстве в особо крупном размере). Дело касается срывов сроков строительства жилого комплекса «Сказочный лес» в Москве. На прошлой неделе стало известно, что бенефициары группы компаний Seven Suns Development Алексей и Петр Рыжковы, а также руководители подконтрольных им организаций предстанут перед судом по делу о хищении у дольщиков более 2,5 млрд руб. Прокуратура Северо-Западного административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении господ Рыжковых, Андрея Большакова и Михаила Шамина. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денежных средств. Обвиняемые находятся под стражей.

Несколько структур Seven Suns Development уже признаны банкротами: ООО «Севен санс недвижимость МСК», ООО «Севен санс девелопмент СПб Инвестиции» и ООО «Севен санс девелопмент СПб Восток». Две последние задолжали Московскому кредитному банку 429,9 млн руб. и 5 млрд руб. соответственно, эти требования включены в реестр.

Заявление о банкротстве юрлица может быть подано, если сумма имущественных претензий превышает 2 млн руб., напоминает советник практики банкротства юрфирмы МЭФ Legal Станислав Соболев. Хотя на практике размер предъявляемых налоговым органом требований намного превышает установленный законом порог, отмечает партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова.

Если должник или его структуры не смогут погасить долг, то имущество компании должно быть продано на торгах, добавляет Ольга Карпова. По оценке руководителя направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, рыночная стоимость площадки на Рублево-Успенском шоссе составляет 2–2,5 млрд руб. Участок в Одинцовском районе перешел к структурам Seven Suns Development в 2021 году: тогда компания выкупила актив у инвестфонда VIYM Андрея Якунина оценочно за 4 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 сентября 2021 года).

Дмитрий Шелковский считает, что на участке наиболее логичным будет размещение жилого комплекса общей площадью до 50 тыс. кв. м. По его оценке, инвестиции в такой проект могут составить 7–9 млрд руб., а выручка от продажи недвижимости — 13–14 млрд руб. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает стоимость участка в 2 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько, напротив, считает, что размещение жилья здесь менее рационально из-за близости магистралей.

Дарья Андрианова