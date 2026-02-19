ФСБ проводит обыски в департаменте недропользования по ДФО во Владивостоке

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в департаменте недропользования по Дальневосточному федеральному округу во Владивостоке. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю проводят обыски в департаменте. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются», — сообщил источник «Интерфаксу».

Местное СМИ Vladivostok1.ru со ссылкой на источники сообщает, что силовики задержали главу ведомства Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. Их подозревают во взяточничестве при выдаче лицензий на разработку полезных ископаемых, указано в публикации.

Департамент недропользования по ДФО — межрегиональный территориальный орган, осуществляющий функции Федерального агентства по недропользованию по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере недропользования, а также правоприменительные функции на территории ДФО. Организацию с 2020 года возглавляет Дмитрий Цуканов.