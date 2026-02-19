Облсуд вновь поддержал взыскание 1,3 млрд рублей с нижегородских дорожников

Нижегородский областной суд 18 февраля 2026 года признал обоснованным решение Ленинского райсуда о взыскании в доход государства более 1 млрд рублей за картельный сговор дорожников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2025 года дело о взыскании 1,365 млрд руб. дохода, полученного от сговора, пошло на третий круг. Эту сумму прокуратура требует с ООО «Автострой 52», ООО «Дорожник», ООО «Дорожно-производственное предприятие», ООО «Нижавтодорстрой», ООО «СпецДорСтрой», ООО «НижДорСервис», Владимира Грязнова (бывшего руководителя МБУ «Стрелка», преобразованного затем в МП «Дорожник») и Алексея Каленова (экс-руководитель МП «РЭД»).

Еще в 2018 году районные администрации провели восемь аукционов, которые выиграло муниципальное предприятие «РЭД». Владимир Панов, бывший тогда главой МСУ, открыто декларировал политику отказа от частных подрядчиков в зимней уборке дорог и хотел на базе «РЭД» сделать единого оператора. Получив муниципальные контракты, «РЭД» с дисконтом в 1% отдало работы на субподряд участникам сговора.

В 2023 году Ленинский райсуд в первый раз удовлетворил иск заместителя генпрокурора о взыскании 1,365 млрд руб. Это решение подтвердил и областной суд. Однако летом 2024 года Верховный суд отменил его. В конце августа того же года прокуратура подала новый иск, в котором Ленинский суд отказал.

Спустя год заместитель генпрокурора направил иск в третий раз, и Ленинский суд вновь его удовлетворил.

На суде представители частных компаний пытались доказать, что сумму нужно взыскивать с муниципальных предприятий. Они указали, что в позиции истца прослеживается намерение возложить все последствия должностных преступлений, совершенных руководством МП, на частников, фактически исполнявших контракты.

Городские предприятия были привлечены в качестве соответчиков, однако так как прокуратура финансовые претензии к ним не предъявляла, суд также не нашел оснований «для выхода за пределы исковых требований».

Галина Шамберина