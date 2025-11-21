Дело о миллиардном картеле нижегородских дорожников пошло на третий круг

Ленинский райсуд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ, которая просила признать картельным сговором закупки 2018 года по содержанию дорог в районах Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таким образом районный суд вновь решил взыскать всю сумму муниципальных контрактов — 1,365 млрд руб. — с 11 ответчиков. Среди них нижегородские дорожно-строительные организации и бывшие директора МБУ «Стрелка» Владимир Грязнов и МП «РЭД Автозаводского района» Алексей Каленов.

Дорожники намерены обжаловать решение суда о признании картеля в вышестоящих инстанциях. Как пояснил один из руководителей, они вновь пойдут отменять миллиардное взыскание, потому что Генпрокуратура пришла с тем же самым иском, выводы райсуда по которому Верховный суд РФ уже признавал неправомерными.

С учетом вынесения и отмены предыдущих судебных решений, а также направления материалов на новое рассмотрение, резонансный спор российского надзора с дорожниками Нижнего Новгорода пошел на третий круг.

Иван Сергеев