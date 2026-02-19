Во Франции осудили похитителей премиального вина

Суд в Бордо приговорил участников организованной группы, похитивших 4 тыс. бутылок дорогого вина. Злоумышленники заработали на этом €4 млн. Главу группы приговорили к десяти годам лишения свободы, его восемь подельников получили более короткие сроки. Они также должны выплатить €1 млн компенсации пострадавшим, сообщает The Times.

Среди участников преступной группы было пятеро граждан Китая. Их арестовали во время операций в 2020 и 2021 годах. Имена осужденных не разглашаются в соответствии с французскими правилами защиты частной жизни.

Как заявила в суде сторона обвинения, участники организованной преступной группировки «Банда Grand Cru» посещали элитные поместья и склады в рабочее время, выдавая себя за потенциальных клиентов или туристов. Они составляли карты камер видеонаблюдения, датчиков движения и мест хранения вина, после чего приходили ночью, взламывали двери и похищали вино. Участники «Банда Grand Cru» осуществили 18 таких преступлений.

Среди украденных вин были Mouton-Rothschild, Petrus, Haut-Brion, Margaux, Latour и Romanee-Conti. Похищенное вино при посредничестве работающих во Франции китайских торговцев и рестораторов переправляли в Китай. Там его перепродавали в крупных торговых сетях. За транзит вина отвечал 60-летний ресторатор, гражданин Китая. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Алена Миклашевская