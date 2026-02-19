С 1 марта в России вступает в силу закон, ограничивающий использование иностранного языка на вывесках, указателях, информационных табличках. Новые требования обусловлены курсом на поддержку государственного языка, а также созданием благоприятных условий для потребителя в получении понятной и достоверной информации о продавце и товаре. Поправками допускается возможность дублирования публичной информации на языках народов России. О том, как новые нормы будут применяться на практике, и возможных правовых коллизиях, связанных с охраной товарных знаков, „Ъ-Южный Урал“ рассказала адвокат челябинского адвокатского бюро KR&P Анна Буданова.

«В свете вступления в силу новых ограничений также встает вопрос о приведении муниципальных актов в соответствие с федеральным законом, что прямо определит судьбу ранее согласованных вывесок на иностранных языках и получивших правовую охрану средств индивидуализации.

Еще до внесения законодательной инициативы аналогичные требования к отдельным элементам общественных пространств в части языковых ограничений регулировались правилами благоустройства отдельных муниципалитетов в разных регионах России. Но в ряде субъектов РФ, в том числе в Челябинской области, обязательных требований к использованию государственного языка нет. Ряд муниципальных актов допускает использование на вывесках и указателях надписей на иностранных языках, если эти обозначения являются воплощением товарного знака или знака обслуживания, зарегистрированного в реестре Роспатента.

Пока отсутствует ясность в вопросе судьбы ранее согласованных вывесок, которые содержат охраняемый товарный знак в виде словесного обозначения на латинице. Так, наличие иностранных букв и транслитерации не является основанием для отказа в регистрации товарного знака. В связи с этим новые требования могут породить коллизию, поскольку один федеральный закон прямо допускает регистрацию и использование таких товарных знаков, в то время как закон о защите прав потребителей ставит под сомнение их легальность.

По данным Роспатента растет брендинговая активность российского бизнеса: в 2025 году предприниматели подали более 156 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, что на 13% больше, чем в 2024 году. Среди заявок преобладают названия на латинице, что свидетельствует об инициативе предпринимателей сохранить устоявшийся на рынке визуальный образ своего бренда.

К сожалению, ясность в вопросах использования на вывесках товарных знаков с иностранными словами внесет только время.

Тем не менее с 1 марта собственники вывесок на иностранных языках столкнутся с рисками предъявления городскими администрациями предписаний о демонтаже или приведении конструкций в соответствие с законом. При неисполнении требований в добровольном порядке вывески могут демонтировать принудительно.

Кроме того, размещение вывески с «англицизмами» чревато привлечением к административной ответственности.

До введения новых правил действовала обязанность указывать на русском языке информацию о товарах, услугах и изготовителе, предусмотренную ст. 8–10 ФЗ «О защите прав потребителей». Нарушения охватываются санкциями ст. 14.5 КоАП РФ («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации»). Штрафы для граждан и самозанятых составляют от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Уже предусмотрена ответственность и за использование иностранного языка в рекламе. Если вывеска имеет признаки рекламы, то такие действия предусматривают ответственность по п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе»). ИП грозит от 500 до 1 тыс. руб., юрлицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

С 1 марта 2026 года за размещение иной ознакомительной информации о товаре и изготовителе на вывесках, указателях, информационных табличках на иностранном языке предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, изготовителе, продавце»). Статья предусматривает штрафы: для ИП и должностных лиц — от 500 до 1 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Несмотря на то, что практика по данному вопросу еще только будет сформирована, допускаю, что квалификация правонарушения будет зависеть от смыслового содержания текста на информационных конструкциях — важно понимать, какая информация имеет ознакомительный характер, а какая рекламный.

До вступления изменений в силу предпринимателям необходимо провести аудит всех носителей информации, предназначенных для публичного ознакомления потребителей, включая не только наружное оформление, но и интерфейс интернет-сайтов, информационные и ознакомительные таблички внутри помещений».