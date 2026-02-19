«Все жертвы одинаково равны»

Жители СССР были такими же жертвами нацистов, как и евреи, заявили участники круглого стола в Российском военно-историческом обществе (РВИО). По их мнению, «конкуренция» жертв холокоста и геноцида советских граждан недопустима, равно как и выстраивание «иерархии» в этой сфере. В ходе дискуссии представитель МИДа Мария Захарова обвинила Запад в безразличии к современным проявлениям фашизма — и заодно упрекнула российский центр «Холокост» в недостаточной защите памяти о подвигах Красной армии на международном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, представитель МИД России Мария Захарова и руководитель Комиссии, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев

В среду, 18 февраля, в Российском военно-историческом обществе прошел круглый стол по вопросу памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Член научного совета РВИО Егор Яковлев высказался о проблеме «конкуренции» в современном восприятии различных групп жертв нацистов. Он процитировал высказывание американского социолога Майкла Манна о том, что «массовому уничтожению подверглись советские граждане и евреи». И пояснил: «Хотя евреи и были советскими гражданами, они были отдельной категорией уничтожения, которая имела свою уникальную, безусловную специфику». Но из этого следует, что и советский народ — тоже отдельная группа, подвергнутая геноциду, сделал вывод историк.

Он подтвердил, что нацисты использовали различные «геноцидальные практики» для разных групп жертв: «Никогда не предполагалось, что советский народ будут уничтожать тотально: его планировалось сократить, а оставшееся население — использовать в качестве рабов либо ассимилировать. В случае с евреями речь шла о тотальном уничтожении, причем об уничтожении от мала до велика каждого человека, принадлежащего к этому народу». По словам господина Яковлева, важно выявлять такие отличия между «геноцидальными программами» нацистов — но нельзя допускать, чтобы группы жертв «конкурировали» по степени значимости.

Для этого нужно уважать обе трагедии без какой-либо «иерархии» между ними: «Для нас нет и не может быть второстепенных жертв нацизма. Все жертвы одинаково равны, мы их одинаково помним и оплакиваем».

Свое выступление господин Яковлев завершил словами о том, что память о трагедии Второй мировой войны должна «не разъединять народы, а соединять их». Этот призыв запоздал, констатировала представитель МИДа Мария Захарова. По ее мнению, России надо осознать: государства, которые «не переосмыслили нацистскую, ксенофобскую идеологию», никогда не позволят сделать так, чтобы память о войне «объединяла страны на глобальном уровне». «Это суть их правящих режимов, суть их так называемых элит — сохранять мнимую исключительность и возводить это в виде превосходства над другими»,— сказала представитель МИДа. Повторением «ужасов Второй мировой войны» она назвала оккупацию Курской области украинскими военными в августе 2024 года и политику властей Украины в целом: «Да что это такое? Запреты русского языка, символика СС, легализация нацизма. Это и есть те самые ужасы Второй мировой войны, которые мы должны были не допустить, но они у нас расцвели махровым светом».

Затем госпожа Захарова упрекнула зарубежные правозащитные организации в безразличии к проявлениям фашизма на Западе. Она напомнила, как в 2005 году в Британии разразился скандал из-за того, что принц Гарри пришел на костюмированную вечеринку в военной рубашке со свастикой на рукаве. А недавно в соцсетях его жены появилось видео принца возле коллекции украинских военных шевронов, включая знаки организаций, признанных в России террористическими и экстремистскими, но британское общество на это никак не отреагировало: «Сидит на фоне реальных нацистских нашивок, шевронов и символики. Ни одна структура, защищающая права человека, историческую память, ни одна ветеранская организация Британии не сказала ему: "Гарри, что ж ты делаешь-то? Ты же позоришь, так сказать, своих предков"!». Она согласилась с господином Яковлевым в том, что «соревнования жертв» недопустимы. И предложила «комплексно» бороться с этим «именно по принципу исторической правды», используя документы и другие источники.

Сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман напомнил, что за рубежом вспоминают о подвигах Красной армии 27 января — в годовщину освобождения концлагеря Освенцим.

В этот день в Европе проводятся мемориальные мероприятия, но теперь на них не приглашают российских политиков. Господин Альтман предложил «не обращать на это внимания» и провести собственный форум международного уровня: «И позвать туда тех, кто нас не пускает. Пусть они решают, приезжать или нет. Но уж точно приедут наши коллеги, приедут ученые из разных стран». Однако Мария Захарова не согласилась с утверждением, что западные страны чтят подвиг Красной армии. По ее словам, они «делают все, чтобы вымарать память» о советских войсках как освободителях Освенцима. Представитель МИДа обвинила господина Альтмана в том, что центр «Холокост» об этом умалчивает: «Я никогда не видела ни в ваших выступлениях, ни в материалах вашей организации вот этого мощного акцента». Также она заявила, что Россия всегда приглашает международные организации и зарубежных политиков на памятные акции, посвященные Второй мировой войне, но они не приезжают. «Память о жертвах холокоста — это память о том, что людям предлагалось жить в гетто. А до этого им предлагалось жить в резервациях. А сейчас, в Донбассе, им предлагается жить в подвалах. Вот что это такое. Это память о людях, которых сегрегировали»,— всю свою речь госпожа Захарова возмущенно повышала голос, а в конце даже ударила ладонью по столу.

Илья Альтман слушал претензии представителя МИДа со сдержанной улыбкой. А когда ему вернули слово, заявил: «Полностью согласен с вами...» «Давайте на этом и закончим»,— перебила его госпожа Захарова. Но господин Альтман все-таки продолжил — и повторил свой тезис о том, что Россия должна на международном уровне чтить день памяти жертв холокоста.

Научный директор РВИО Михаил Мягков предложил на базе общества подготовить обращение с позицией России по вопросам сохранения памяти о геноциде, чтобы не допустить «вакханалии беспамятства». Его стоит адресовать Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и балканским странам, парламентарии которых могут «задуматься» о происходящем. Против этого никто возражать не стал. «Я услышал, что Илья Александрович (Альтман.— “Ъ”) и Мария Владимировна (Захарова.— “Ъ”) готовы сотрудничать между собой. И это чрезвычайно приятно»,— сказал Егор Яковлев, подводя итоги встречи. Участники круглого стола с облегчением рассмеялись.

Полина Мотызлевская