Семь тысяч блинов приготовят на Масленицу в «Парке сказов»

На Масленицу 22 февраля в «Парке сказов» в Арамили (Свердловская область) планируют приготовить семь тысяч блинов, рассказала директор площадки Алиса Ларионова на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы готовим семь тысяч блинов. Большая часть будет продаваться в точках питания в этот день, но также будет специальная программа "Натальный блин" – Баба Яга будет готовить блины в этот день. По блинам будут делать предсказания, и их можно будет съесть бесплатно»,— рассказала госпожа Ларионова.

В тот же день в «Парке сказов» сожгут арт-объект по мотивам сказов Павла Бажова — «Каменный цветок». По словам Алисы Ларионовой, высота арт-объекта составит восемь метров. Арт-объект объединяет традиционную символику проводов зимы с уральским культурным наследием. «Камень» в данном случае символизирует накопленную за зиму усталость, а «цветок» — обновление.

До сжигания арт-объекта 22 февраля запланирована развлекательная программа, которая начнется в 10:00. Хедлайнером будет музыкальная группа «Белолуна», она выступит 22 февраля с 17:00. Сжигание арт-объекта запланировано в 18:00. Организаторы попросили приезжать гостей на электричке, количество мест ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект "Каменного цветка", который планируют сжечь

Фото: пресс-служба «Парка Сказов» Проект "Каменного цветка", который планируют сжечь

Фото: пресс-служба «Парка Сказов»

В ЦПКиО в Екатеринбурге 22 февраля сожгут чучело. По словам директора парка Маяковского Павла Зубакина, праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Гостей ждут скоморохи, блины, бои мешками, прыжки в мешках, перетягивание каната. «Мы традиционно сжигаем шестиметровое чучело в 18.00. В это время парк Маяковского принимает пиковое количество гостей. Прошу приходить гостей не в самой дорогой одежде: очень часто ветер разносит частички сгоревшей бабы»,— рассказал господин Зубакин.

Также запланировано взятие снежной крепости, а в 17:20 на сцену выйдет хедлайнер – группа «Ягода».

В Музее истории Екатеринбурга еще 12 февраля запустили проект, посвященный Масленице, где представили предметы, раскрывающие традиции масленичных гуляний в Екатеринбурге в XVIII-XIX веках. Детская программа пройдет 20 февраля, где дети могут познакомиться с традицией масленичных гуляний, принять участие в штурме снежного городка.

На площадке кластера «Л52» в воскресенье запланирована программа с танцами, кадрилью и частушками. Посетителей ждет живая музыка.

Мария Игнатова